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ثقافة

حوار ثقافي حول عالم الرواية والأدب بالأعلى للثقافة غدا

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:48 م
صدى البلد
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طارق موسى
 تعقد لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور حسين حمودة، الحوار الثقافي الذي تديره الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من الروائيين زينب العسال، ومنير عتيبة، وداليا أصلان، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

ويبدأ الحوار في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الإثنين  22 فبراير الحالي؛ ويعقد اونلاين عبر تطبيق زووم ويتم بثه مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب؛ من خلال الروابط أدناه.

ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.

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