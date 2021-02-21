حوار ثقافي حول عالم الرواية والأدب بالأعلى للثقافة غدا

تعقد لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور حسين حمودة، الحوار الثقافي الذي تديره الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من الروائيين زينب العسال، ومنير عتيبة، وداليا أصلان، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
ويبدأ الحوار في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الإثنين 22 فبراير الحالي؛ ويعقد اونلاين عبر تطبيق زووم ويتم بثه مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب؛ من خلال الروابط أدناه.
ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين؛ وتشرف على تنظيم السلسلة الكاتبة الروائية هالة البدري.