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حوادث

ضبط مسجل خطر مطلوب في 9 قضايا قتل وسلاح بالدقهلية

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:00 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
تمكنت الاجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط مسجل خطر والمطلوب ضبطه وإحضاره في ٩  قضايا قتل وخطف وإطلاق النار.

وكان اخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بتمكن ضباط ادارة البحث الجنائي بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي من ضبط أحمد .م.ح.م 52 عاما عاطل ومقيم قريه ديمشلت دائره مركز دكرنس، وذلك أثناء اختبائه داخل إحدى الشقق السكنيه ببندر بلقاس وبالفحص تبين انه مسجل شقى خطر فرض سيطره ،ومطلوب فى 9 قضايا( قتل و اطلاق أعيره ناريه سلاح بدون ترخيص مخدرات ضرب خيانه أمانه خطف احتجاز).

وبتفتيشه عثر بحوزته  على سلاح نارى طبنجه  9 ملي ومعه أربعه خزينه وبها 167 طلقه من ذات العيار والمسجل بسرقتها فى أحداث 25 يناير 2011 من مركز الإسماعيلية، وسلاح ناري اخر بندقيه آليه به خزنه 24 طلقه، من ذات العيار و5 طرب من جوهر الحشيش المخدر، و وزن كيلو وربع و15 كيلو من نبات البانجو المخدر وزنت 15 الكيلو 90 قرص من عقارات مخدره مختلفه الأنواع، و عدد ثلاثة هواتف محموله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
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