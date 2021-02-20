ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحالة المتهم بتعذيب ابنته وتعريتها بقرية بانوب بنبروه للجنايات

السبت 20/فبراير/2021 - 03:36 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، الوالد المتهم بتعذيب ابنته وتعريتها بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه  بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة محاكمته وندب المحامين أصحاب دور الدفاع.

وكانت نيابة طلخا ونبروه برئاسة المستشار أحمد المسلمي، رئيس النيابة، قد انتهت من التحقيقات التى أجرتها  مع المتهم "رمضان ح"، 30 عاما، بعد الاستماع إلى اعترافاته وسماع شهود الواقعة، وأم الطفلة ومشاهدة مقطع الفيديو المصور.

ووجهت النيابة العامة للمتهم  تهمة الشروع في القتل، وتعريض حياة طفله للخطر، ورفض تسجيل الطفلة بسجلات القيد، بالإضافة إلى البلطجة.

واستمعت النيابة إلى شهود العيان بالواقعة، أم الطفلة وتدعى آمال البسيوني 19 سنة، ووالدها و 3 من الجيران حيث أكدت الأم في اقوالها، أن زوجها قام بتعذيب طفلتهما الرضيعة، بنزع ملابسها وسط الشارع في البرد وحاول حرقها، مشيره إلى انفصالها عنه منذ 5 أشهر بسبب طباعه السيئة، موضحة وجود خلاف بينها وبين زوجها، وأنه معتاد ارتكاب أفعال غريبة.

واضافت أن سببب تعذيبه لطفلته هو مطالبته بضرورة الاعتراف بها، إلا أنه يرفض وينكر أنها ابنته، مؤكدة أنها قامت برفع دعوى قضائية للطلاق منه، بسبب أفعاله ضدها وضد الطفلة.

يذكر أن محكمة جنح نبروة،  قد عاقبت المتهم  رمضان حسين رمضان محمد الشناوي والشهير بـ”رمضان ابو الشحم” بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، وذلك فى القضية المتهم فيه بالتعدى على زوجته ووالدها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للانتقام من زوجته.. تفاصيل جديدة في واقعة تعرية أب لطفلته الرضيعة

ضبط الأب المتهم بتعرية طفلته والتعدى عليها بإحدى قرى الدقهلية

أرسل صور زوجته عارية لأبيها.. تفاصيل جديدة عن والد رضيعة الدقهلية تكشفها جدتها

د. علاء الشال يكتب: وهل طوَّعته فطرته في قتل رضيعته؟

بعد تعرية الطفلة ومحاولة حرقها حية.. والدتها: أبوها هددني وصورني عريانة

جردها من ملابسها في الشارع.. أم طفلة الدقهلية تتحدث لصدى البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

لا نية للتأجيل والامتحانات في موعدها.. كواليس من داخل اجتماع الأعلى للجامعات

مات مقهورا من قلة الشغل.. لميس سلامة تنعى مهندس صوت سابق بقناة المحور

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

«الأعلى للجامعات»: مد العام الدراسي 3 أسابيع

تفاصيل حادث مروع على طريق محور 30 يونيو.. فيديو

الحالة حرجة .. رضوى الشربيني تعلن تدهور حالة والدتها الصحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف.. 3 طرق جديدة لمواجهة اكتئاب كورونا

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور