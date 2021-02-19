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محافظات

صحة الدقهلية: شفاء 3750 حالة كورونا منذ متابعة العزل المنزلي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:52 م
صحة الدقهلية : شفاء
صحة الدقهلية : شفاء 3750 حالة كورونا منذ متابعة العزل
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همت الحسينى
 أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم عن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى الكورونا بعد المتابعة الدورية لهم  سواء بزيارات منزلية أو عن طريق الاتصال التليفوني حيث تم متابعة حوالي   4150 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة وخروج تحسن وشفاء لعدد 3750 حالة و تم تحويل عدد 200 حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم توزيع 350 جهاز قياس الأكسجين. 

 كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر للفرق الطبية على إستمرار جهودهم  في ظل الظروف الراهنة خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع وحثهم على بذل المزيد من الجهد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية. 

 وناشد وكيل الوزارة المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في  الأماكن العامة، وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنه  تم تشكيل  85 فريقا من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة  بواقع 51 فريق متابعة عن طريق  الاتصال التليفونية و 34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي، وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.
صحة الدقهلية: شفاء 3750 حالة كورونا منذ متابعة العزل المنزلي
صحة الدقهلية: شفاء 3750 حالة كورونا منذ متابعة العزل المنزلي
صحة الدقهلية: شفاء 3750 حالة كورونا منذ متابعة العزل المنزلي
صحة الدقهلية: شفاء 3750 حالة كورونا منذ متابعة العزل المنزلي
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