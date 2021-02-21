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عوض تاج الدين يكشف مفاجأة عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:40 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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حمزة شعيب
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فترة العزل المثالية تكون لمدة 14 يوما في حالة ظهور أعراض مؤكدة للفيروس.

وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أساس العلاج بكورونا هي أدوية تعالج الأعراض وأدوية إضافية تساعد علي مقاومة المرض".

وأردف: "عندنا معايير مصرية لأدوية معينة يتم استخدامها مع كل حالة علي حدة وهذه هي بروتوكلات العلاج، لافتا إلى أن اللقاحات تعطي للمواطنين بعد إقرار مكتوب منه، لافتا إلي أن عدد اللقاحات المتاح حتي الآن قليل جدا.

وعن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور داخل مصر، أكد أنه من الوارد حدوثه شئ مش بعيد، مردفا: "التحور هيحصل هيحصل وحدث في جنوب افريقيا".
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