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محافظات

ننشر تشكيل نقابة المحامين بالمنيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:48 م
نقابة المحامين بالمنيا
نقابة المحامين بالمنيا
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ايمن رياض
اسفر اجتماع نقابة  المحامين الفرعية  بالمنيا برئاسة علاء حسن نقيب المحافظة والذى عقد اليوم الأحد عن اختيار رضا الطحاوى امينا عاما للنقابة وحسن الشاذلى امينا مساعدا وعامر عليوة  وكيل اول وشعبان الشارونى وكيل ثان للنقابة   وعمرو شادى صابر امين للصندوق وشريف ابو بيه امينا مساعدا للصندوق. 

 وناقش أعضاء مجلس نقابة المحامين برئاسة علاء حسن ميزانية النقابة والعام المالى المقبل كما تم مناقشة مشاكل المحامين العامة والخاصة ومتابعة ما تم انجازه خلال العام المالى الحالى. 

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وقال رضا الطحاوى امين عام النقابة   انه سيتم عقد اجتماع خلال الايام المقبلة لمناقشة اوضاع  مقرات النقابة بمراكز المحافظة وكيفية تطويرها وحل مشكلات المحامين ولجان القيد والعلاج ولجنة الدفاع عن المحامين. 

يذكر أن انتخابات نقابة المحامين بالمنيا أجريت 7 فبراير الجاري واسفرت عن فوز علاء حسن نقيبا لمحامين المنيا ورضا الطحوى عضوا عن محكمة سمالوط وعمرو شادى عن محكمة بندر المنيا وياسر زيدان عن محكمة مركز المنيا وحسين الشاذلى عن محكمة ديرمواس وشريف ابو بيه عن محكمة ابو قرقاص  وشعبان الشارونى عن محكمة مغاغة وعامر عليوة 

وفي سياق متصل افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد مكتب تموين قرية بني عبيد المطور بمركز ابوقرقاص، ضمن تنفيذ عدد من الخدمات والمشروعات بقري مركز ابوقرقاص المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث يخدم المكتب  4 قري رئيسية وهي  ( بني عبيد - بني موسي- جريس- اسمنت)  بتوابع تصل إلي 23 قرية بإجمالي تعداد سكان 228 ألف و 113 فرد، ويقدم كافة الخدمات التموينية والتي منها " بدل تالف- بدل فاقد- نقل من محافظة إلي أخري- رقم سري- - استلام بطاقة جديدة- والعديد من الخدمات الأخرى"

جاء ذلك بحضور العقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة ، دكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص وعدد من نواب الشيوخ والبرلمان ، وممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري الخدمات وممثلي الهيئات بالقطاعات المنفذة للمشاريع.

أكد المحافظ إنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فان المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة ، العدوة ، " بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المركز يأتي ضمن 16 مركز مطور تم تنفيذها لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم افتتاح 3 مراكز منها بحضور وزير التموين ومحافظ المنيا، وهذا المكتب يعد الرابع، وسيتوالى افتتاح باقي المراكز المتطورة تباعًا.
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