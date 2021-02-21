ستيرلنج يسجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بشباك أرسنال في الدقيقة الثانية

تقدم رحيم ستيرلنج لفريقه مانشستر سيتي بهدف نظيف في شباك أرسنال في المباراة التي تجمعهما حاليا في الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي.





هدف ستيرلنج جاء في الدقيقة الثانية بضربة رأسية رائعة مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى.



