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رياضة

ستيرلنج يسجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بشباك أرسنال في الدقيقة الثانية

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:37 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم رحيم ستيرلنج لفريقه مانشستر سيتي بهدف نظيف في شباك أرسنال في المباراة التي تجمعهما حاليا في الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف ستيرلنج جاء في الدقيقة الثانية بضربة رأسية رائعة مستغلًا الكرة العرضية التي أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:


في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - جون ستونز - زينتشينكو

خط الوسط: فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان - برناندو سيلفا - كيفن دي بروين - رياض محرز

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج

وجاء تشكيل ارسنال كالآتي:


في حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين - هولدينج - ماري - كيفن تيرني

خط الوسط: محمد النني - تشاكا - أوديجارد - بيبي - ساكا

خط الهجوم: أوباميانج
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