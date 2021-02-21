دورات تدريبية لتنمية مهارات الشباب في مبادئ الحاسب الآلي بـ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جارٍ تنفيذ دورات تدريبية للشباب والفتيات من أبناء المحافظة على استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسب الآلى " برنامج جرافيك "، لبناء الكوادر البشرية للتدريب على علوم الحاسب الآلى، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في إطار حرص الدولة على تنمية مهارات الشباب بما يتيح لهم فتح آفاق جديدة لفرص العمل.





أوضح محروس، أن الدورة التدريبية تتضح أهميتها في إطار حرص قطاع الشباب والرياضة على تنمية مهارات الشباب، بالإضافة لكسب المتدربين المهارات الأساسية اللازمة للتفكير والإبداع ضمن المفاهيم الصحيحة، فضلًا عن تعلم اساسيات وأهداف التصميم الجرافيكي والمفاهيم الأساسية لأدوات التواصل المرئى، كذا أسس التكوين والتصوير الفوتوغرافى والألوان والخطوط الطباعية وعناصر التصميم الأخرى.





ًاوضح محروس، أن هدف التدريب محو أمية ورفع مستوى استخدام الحاسب الآلي للشباب والفتيات، والبرنامج يتضمن التدريب العملي على استخدام البرامج ومنها شرح مفصل لكل استخدامات الحاسب الآلي وجميع الاستخدامات.





وأشار إلى أن مديرية الشباب تقدم سلسلة متنوعة من الدورات التدريبية المجانية لتنمية مهارات الشباب في مجالات عديدة بالتعاون مع شركة " مايكروسوفت " وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وفقًا للشروط المحددة لمشاركة الشباب في كافة التدريبات والأنشطة والفعاليات التي تنفذ من خلالها.

يذكر أن الدورة التدريبية في تصميم " الجرافيك " مقدمة من إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة، في الفترة من 21 فبراير 2021 حتى 4 مارس 2021م، بمشاركة 20 شاب وفتاة، وذلك يهدف تدريب شباب الخريجين الذين لا يعملون على أساليب تكنولوجيا المعلومات واستخدامات الحاسب الآلي بغرض تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم باستخدام علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بما يتيح لهم فرص عمل أفضل، وتنمية قدراتهم وتوفير وسائل التدريب المناسبة لهم.