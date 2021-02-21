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أخبار العالم

تعديل وزاري محدود في الجزائر

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:17 م
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجري تعديلا وزاريا
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قسم الخارجي
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا أبقى خلاله على عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة.

وقرر الرئيس الجزائري خلال التعديل تقليص عدد الوزارات في الحكومة مع التركيز على اختيار كفاءات جديدة، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.

وبموجب قرار تبون، احتفظ  صبري بوقدوم  بمنصبه كوزير للشؤون الخارجية، فيما ظل كمال بلجود في منصبه كوزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بينما شملت التعديلات 7 حقائب وزارية على رأسها وزارة الطاقة.

وعين الرئيس الجزائري الوزراء الآتية أسماؤهم في الحكومة:

– بلقاسم زغماتي : وزيرا للعدل، حافظا للأختام

–  أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا للمالية

–  محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم

–  شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

–  الطيب زيتوني : وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

–  يوسف بلمهدي: وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

– محمد أوجاوت: وزيرا للتربية الوطنية

– عبد الباقي بن زيان : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

–  هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين

–  مليكة بن دودة: وزيرة للثقافة والفنون

– سيد علي خالدي: وزيرا للشباب والرياضة

– حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات

– إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

–  كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

–  محمد باشا : وزيرا للصناعة

–  عبد الحميد حمداني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

– طارق بلعريبي : وزيرا للسكن والعمران والمدينة

–  كمال رزيق : وزيرا للتجارة

– عمار بلحيمر : وزيرا للإتصال، ناطقا رسميا للحكومة

–  كمال ناصري : وزيرا للأشغال العمومية والنقل

–  مصطفى كمال ميهوبي: وزيرا للموارد المائية

–  محمد علي بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي

–  عبد الرحمان بن بوزيد : وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

–  الهاشمي جعبوب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

–  بسمة أزوار : وزيرة للعلاقات مع البرلمان

–  دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة

– سيد أحمد فروخي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية

–  عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد : وزيرا للصناعة الصيدلانية

–  نسيم ديافات : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة

–  ياسين المهدي وليد: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

–  إسماعيل مصباح: كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح

المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات

– سليمة سواكري: كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة

–  يحيى بوخاري : أمينا عاما للحكومة
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