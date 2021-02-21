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مرض القلاع الفموى.. أهم المعلومات الواجب معرفتها عنه

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:22 م
مرض القلاع الفموى
مرض القلاع الفموى .. اهم المعلومات التى ينبغي معرفتها عنه
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اسماء محمد
يصيب مرض القلاع اجزاء مختلف من الجسم اشهرها قلاع الفم وهو عبارة عن بقع بيضاء تظهر فى الفم سواء عند الكبار أو الاطفال .
ولأن عدد كبير من الافراد لايعرفون هذا النوع من الامراض نعرض لكم فى التقرير ابرز المعلومات والحقائق عن مرض القلاع وفقا لما جاء فى موقع " medicinenet " .

مرض القلاع ( داء المبيضات الفموي البلعومي ) هو حالة طبية حيث تنمو فطريات تشبه الخميرة تسمى المبيضات البيضاء في الفم والحلق،
قد يحدث القلاع بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك المرض أو التدخين أو أطقم الأسنان أو الحمل أو الأدوية  .

ظهور مرض القلاع عند الأطفال حديثي الولادة والرضع أمرًا شائعًا وغير ضار في اغلب الحالات.
توجد مجموعة من عوامل الخطر تجعلك اكثر عرضة للاصابة بمرض القلاع ضعف جهاز المناعة أو الأدوية أو التدخين أو الإجهاد .
تشمل علامات وأعراض مرض القلاع
ظهور بقع بيضاء في الفم والخدود من الداخل والحلق والحنك واللسان .
ووجود جع وآلام في الفم .
 يتم تشخيص مرض القلاع عن طريق الفحص السريري من قبل الطبيب أو طبيب الأسنان.
يختلف علاج مرض القلاع  من شخص لآخر حسب شدته وسببه ويمكن أن يتضمن استعمال بعض العلاجات المنزلية البسيطة أو الأدوية الجهازية أو الأدوية الفموية .
تشخيص وعلاج الحالات الخفيفة من مرض القلاع جيد، لكن تعتمد التوقعات للحالات الشديدة على السبب الأساسي وحالة الجهاز المناعي للمريض.
يستطيع الاشخاص منع الاصابة بمرض القلاع بدرجة كبيرة في معظم الحالات عن طريق تعديل عامل الخطر.

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