فرق شباب المحافظة تتابع جولة "حياة كريمة" بقرى بني سويف

واصلت مجموعات وفرق عمل متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، متابعتها الميدانية لمستجدات ملف تطوير القرى، والتي كان قد قرر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تشكيلها تحت إشراف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومعاون المحافظ منسقا عاما،وتضم مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة ،وشباب مبادرة تأهيل وتمكين.





قامت " اليوم" فرق العمل ومجموعات المتابعة التي أشرف عليها معاون المحافظ محمد جبر بزيارة بعض قرى مركزي ناصر وببا ، وتم خلالها عقد لقاءات مع الأهالي والمواطنين بتلك القرى للتعريف بالمبادرة ورفع الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة واستطلاع آراء واقتراحات الأهالي في المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة التي تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة ، والذي تحشد له المحافظة كافة الاستعدادات لتنفيذها بالقرى المستهدفة .

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كما تختص مجموعات العمل ببذل جهود تنموية بالقرى،من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن ، خاصة في الجوانب المجتمعية كرفع الوعي ، محو الأمية ، وتشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التي تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن القروي .





تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر البالغ عددها 66 قرية ، ضمن المشروع القومي لتطوير ألف قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى ، والذي يشمل تحسين خدمات البنية الأساسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة .