هل هناك سن محدد لـ وثيقة التأمين التكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة.. وزير القوى العاملة يجيب

قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، إن الدولة المصرية تعمل على رعاية وتأمين العمالة غير المنتظمة ، والصيادين بشكل خاص ، مشيرًا الى أن وثيقة التأمين التي تقدمها وزيرة القوى العاملة تعمل على تعويض العامل بتأمين حوالي 400 ألف جنيه في حالة العجز الجزئي أو الكلي أو حتى الوفاة .
وأضاف " محمد سعفان " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة
" ، أن وقع الاختيار على الصيادين لتسليمهم وثائق التأمين لوجود الكثير من
المخاطر اليومية التي يتعرضون لها ، مؤكدًا أن خلال المرحلة القادمة سيكون هناك تكاتف
وتكامل بين مختلف الوزارات وكافة الجهات المعنية من أجل العمل في هذا الملف ، ومنح
كل جوانب الرعاية للعمالة غير المنتظمة .
وتابع وزير
القوى العاملة ، أن هناك
سن محدد لوثيقة التأمين التكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة ، وهو سن 65 ،
مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة استلمت هذه الوثائق التأمينية ،
معقبًا: " لما تحس إنك مسئول عن العمالة ديه والصيادين مسئولية كاملة وإتهم
أهلك ، بالتالي سيكون الأداء مختلف " .
وأكمل "
سعفان " ، أن الدولة تقوم بتغطية الملف والعمل على توفير هذه الوثائق ، دون
النظر إلى حجم التكلفة ، مشيرًا إلى أن يتم استهداف الفئة الحقيقة من العمالة
الغير المنتظمة والصيادين ، وأن هناك مواطنين يقوموا بمحاولة الاستفادة والاستنزاف
موارد الدولة ، وحقوق الفئة الحقيقة المستهدفة ، معقبًا : " أنا بنتقل لهذه
العمالة في مكان عملها " .