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هل هناك سن محدد لـ وثيقة التأمين التكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة.. وزير القوى العاملة يجيب

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:13 م
سعفان يضم الصيادين
سعفان يضم الصيادين لوثيقة التأمين التكافلي
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ندى رأفت

قال محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، إن الدولة المصرية تعمل على رعاية وتأمين العمالة غير المنتظمة ، والصيادين بشكل خاص ، مشيرًا الى أن وثيقة التأمين التي تقدمها وزيرة القوى العاملة تعمل على تعويض العامل بتأمين حوالي 400 ألف جنيه في حالة العجز الجزئي أو الكلي أو حتى الوفاة .

وأضاف " محمد سعفان " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن وقع الاختيار على الصيادين لتسليمهم وثائق التأمين لوجود الكثير من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها ، مؤكدًا أن خلال المرحلة القادمة سيكون هناك تكاتف وتكامل بين مختلف الوزارات وكافة الجهات المعنية من أجل العمل في هذا الملف ، ومنح كل جوانب الرعاية للعمالة غير المنتظمة .

وتابع وزير القوى العاملة ، أن هناك سن محدد لوثيقة التأمين التكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة ، وهو سن 65 ، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة استلمت هذه الوثائق التأمينية ، معقبًا: " لما تحس إنك مسئول عن العمالة ديه والصيادين مسئولية كاملة وإتهم أهلك ، بالتالي سيكون الأداء مختلف " .

وأكمل " سعفان " ، أن الدولة تقوم بتغطية الملف والعمل على توفير هذه الوثائق ، دون النظر إلى حجم التكلفة ، مشيرًا إلى أن يتم استهداف الفئة الحقيقة من العمالة الغير المنتظمة والصيادين ، وأن هناك مواطنين يقوموا بمحاولة الاستفادة والاستنزاف موارد الدولة ، وحقوق الفئة الحقيقة المستهدفة ، معقبًا : " أنا بنتقل لهذه العمالة في مكان عملها " .

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