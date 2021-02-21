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منوعات

بعدي بأصعب أيام حياتي.. أسما شريف منير تطلب الدعاء من جمهورها

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:05 م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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محمد بدران
شاركت المذيعة أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسما بإطلالة شتوية وعلقت على الصورة قائلة: "بعدي باصعب ايام حياتي، مشاكل وصدمات كتير ورا بعض، ربنا يفرجها من عنده، بجد محتاجه دعواتكم اكتر من اي وقت فات.. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه 🤍".

يذكر أن أسما شريف منير شاركت والدها شريف منير في تقديم برنامج "أنا وبنتي"، الذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان‎.‎

وكان  تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي اعلن على موقع "فيس بوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب".

وفيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.

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