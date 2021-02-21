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أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، اليوم الأحد، إن الوكالة اتفقت مع إيران بشكل مؤقت على مواصلة أنشطة التفتيش لمدة 3 آشهر إضافية. 

وأضاف جروسي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز": " اتفقنا على عدد من القضايا الفنية مع إيران، واتفقنا على التزامها بالاتفاق النووي".

ووصل جروسي مساء أمس الى طهران، والتقى صباح اليوم رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.

وكانجغروسي قال إن هدف زيارته التوصل الى "حل مقبول من الطرفين، متلائم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران".
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