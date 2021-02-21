الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، اليوم الأحد، إن الوكالة اتفقت مع إيران بشكل مؤقت على مواصلة أنشطة التفتيش لمدة 3 آشهر إضافية.





وأضاف جروسي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز": " اتفقنا على عدد من القضايا الفنية مع إيران، واتفقنا على التزامها بالاتفاق النووي".





ووصل جروسي مساء أمس الى طهران، والتقى صباح اليوم رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.



