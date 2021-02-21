ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان نادى حدائق الأهرام

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:11 م
جولة وزير الشباب
جولة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نادى حدائق الأهرام الرياضى لمتابعة الأنشطة الرياضية والوقوف على أعمال التطوير بالنادى.

وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة دعم الوزارة المستمر للاندية بنطاق كافة المحافظات من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجماهير، إضافة إلى العمل علي تطوير الملاعب الخاصة بالشباب لممارسة الرياضة بها، الامر الذي يعود بالنفع علي صحة المواطن المصري الذي تضعه الوزارة دائما في اولي اهتماماتها.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن النادى يمثل نموذج لسعى الدولة الدائم والمستمر لاستثمار طاقات الشباب من أبناءها وتنمية مهاراتهم الذى يسهم فى تأهيل أبطال للمنافسة فى البطولات المحلية وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية.  

تفقد الحضور عدد من المنشآت بالنادى منها المبني الاداري والاجتماعي ومنطقة جلوس الجماهير والملاعب ومنطقة حمامات للسباحة وملاعب كرة السلة وصالة تنس الطاولة إضافة إلى الأرض المقرر استغلالها لإقامة حمام سباحة بها.

حضر الجولة الدكتور احمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومجلس ادارة نادي حدائق الاهرام.
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان نادى حدائق الأهرام
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان نادى حدائق الأهرام
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان نادى حدائق الأهرام
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان نادى حدائق الأهرام
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان نادى حدائق الأهرام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة يتفقدان التجهيزات الإنشائية لنادى سيتي كلوب

وزير الرياضة يتفقد فرع نادي النادي بشيراتون

قرار جديد لوزير الشباب بشأن The Club plus في العاصمة الإدارية

أثنى على أداء مجلس الإدارة.. وزير الرياضة يتفقد نادي Club S

صبحي: مليار و300 مليون جنيه عوائد مشاريع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب

جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة بنادي حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيله.. سبب عدم حديث أمير كرارة عن جده شكوكو

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

مصطفى بكري يرد على إهانة أهل الصعيد.. ويوجه رسالة للحكومة.. شاهد

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

Advertisements

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

بعد ظهور نوع جديد.. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد

توب أسود.. نهى عابدين تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها