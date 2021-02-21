وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان نادى حدائق الأهرام

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نادى حدائق الأهرام الرياضى لمتابعة الأنشطة الرياضية والوقوف على أعمال التطوير بالنادى.





وخلال الجولة أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة دعم الوزارة المستمر للاندية بنطاق كافة المحافظات من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجماهير، إضافة إلى العمل علي تطوير الملاعب الخاصة بالشباب لممارسة الرياضة بها، الامر الذي يعود بالنفع علي صحة المواطن المصري الذي تضعه الوزارة دائما في اولي اهتماماتها.





وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن النادى يمثل نموذج لسعى الدولة الدائم والمستمر لاستثمار طاقات الشباب من أبناءها وتنمية مهاراتهم الذى يسهم فى تأهيل أبطال للمنافسة فى البطولات المحلية وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية.





تفقد الحضور عدد من المنشآت بالنادى منها المبني الاداري والاجتماعي ومنطقة جلوس الجماهير والملاعب ومنطقة حمامات للسباحة وملاعب كرة السلة وصالة تنس الطاولة إضافة إلى الأرض المقرر استغلالها لإقامة حمام سباحة بها.



