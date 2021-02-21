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مرأة

هاني الناظر يكشف حقيقة تأثير تناول البيض والسمك على مرضى نزلات البرد

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:13 م
صدى البلد
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رنا عصمت
لا يزال كثيرون حتى الآن يحذرون المرضى المصابين بنزلات البرد من تناول السمك والبيض لكونهما أغذية تساعد على زيادة حدة المرض وأعراضه، والحقيقة أن هذا كلام غير علمي، وغير صحيح تمامًا، ولا علاقة للسمك والبيض بنزلات البرد، ولا خوف من تناولهما لهؤلاء المرضى.

وكشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس مركز البحوث الأسبق، عن عدم صحة تلك التحذيرات. 

وكتب "الناظر"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تحذير مرضى نزلات البرد من تناول البيض والسمك كلام غير علمي، وغير صحيح تماما، ولا علاقة للسمك والبيض بنزلات البرد، ولا خوف من تناولهما لهؤلاء المرضى".

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