بعد محاولة اغتيال باشاغا.. ميليشيات مسلحة تسيطر على وسط طرابلس.. فيديو

نشرت صحيفة "المرصد" الليبية، مساء اليوم الأحد، لقطات مصورة توثق لحظة سيطرة مجموعات مسلحة على وسط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد ساعات من محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.





ويظهر في مقطع الفيديو عدة عناصر مسلحة وهي تطلق أعيرة نارية في الهواء، فيما قالت "المرصد" إن سيارات وزارة الداخلية فرت من الموقع بعد سيطرة المليشيات المسلحة عليه.





وفي أعقاب محاولة الاغتيال، اشتبك أفراد أمن مع هاجمين التابعين للميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية والموالية لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والحرس المرافق للوزير.





وقالت وزارة الداخلية إن فتحي باشاغا تعرض إلى محاولة اغتيال خلال رجوعه إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور غرب طرابلس، حيث قامت سيارة مصفحة بفتح النار مباشرة على موكبه، مما نتج عنه تعرّض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة ووفاة أحد المهاجمين وإصابة اثنين منهما.





وتعليقًا على الهجوم، أكد المجلس الرئاسي والحكومة الجديدان في ليبيا استنكارهما لحادث موكب باشاغا، داعيين لتحقيق نزيه في ما حصل.







