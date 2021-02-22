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مرأة

فى وقت قصير جدا ..أسرع رجيم يحول جسمك لمكينة حرق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
لا تحتاجين إلى رجيم قاسى للتخلص من وزنك الزائد ونسف الكرش يمكنك برجيم بسيط ومجرب لإنقاص الوزن وحرق الدهون برجيم سهل وسريع يحول جسمك لمكينة لحرق  الدهون فى وقت قصير جدا إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى


الإفطار

بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان جبن قريش + 1 توست سن
طبق من بيض المخفوق وكوب من القهوة

الغذاء

شريحة من فيليه الدجاج + طبق من سوتيه الكوسة
أو
قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو
فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
أو
3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

 بعد الغذاء
طبق شوفان أو ثمرة فاكهة

العشاء ..

 شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة
أو
كوب زبادى +قطعة جبن قريش
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