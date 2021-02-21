محافظ كفر الشيخ: توزيع 50 وثيقة تأمين على الصيادين ومراعاة للإجراءات الاحترازية

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الصيادين في المحافظة يمثلون ثلث الصيادين في الجمهورية، والمبادرة الرئاسية تهدف إلى دعم الصيادين.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 6200 صياد يعملون في المهنة بالمحافظة، ومن خلال المبادرة تم منح الصيادين وثيقة تأمين على الحياة، سواء في البحر أو النيل، أو البحيرة، بمبلغ 100 ألف جنيه للأسرة حال لا قدر الله الوفاة، مع وجود 4 منح سنوية تقدر الواحدة بقيمة 500 جنيه في رمضان، والمدارس، والعيدين.





وأكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن مركز مطوبس بدأ في مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة الرئيس السيسي ويضم المركز 15 قرية، والمعدات متواجدة وبدأ العمل باستكمال المشروعات القائمة.



