حاكم ولاية أمريكية: لا يجب أن يحدد ترامب مستقبل الحزب الجمهوري





يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإلقاء خطابه في مؤتمر العمل السياسي للحزب الجمهوري، إلا أن بعض الجمهوريين يضغطون لوقف جهوده في توجيه الحزب.





ويقول إيسا هاتشينسون حاكم ولاية أركنساس الامريكية، إن الرئيس السابق سيضر بالجمهوريين إذا تركوه يحدد مستقبل الحزب الجمهوري، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.





وأضاف الحاكم الجمهوري أنه لا يجب السماح لترامب بتحديد مصير الحزب لأنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد.





وأكد هاتشينسون أنه لن يدعم ترامب حال ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2024.





ومن المقرر أن يتحدث ترامب علنا، للمرة الأولى منذ مغادرة البيت الأبيض خلال المؤتمر السنوي للعمل السياسي للجمهوريين المنعقد بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.



