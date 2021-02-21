شاهد.. مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، جراء تحطم طائرة ركاب عسكرية تابعة للقوات الجوية المكسيكية شرق البلاد.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر أمنية، قولها إن طائرة من طراز "ليرجيت" تحطمت قرب مدينة هالابا في ولاية فيراكروس، مشيرة إلى أنه كان على متنها 7 أشخاص تابعين لطاقمها وقتلوا جميعا بينهم القائد والطيار الثاني.





وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الطائرة اشتعلت عند هبوطها وخرجت من المدرج في مطار إل-لينسيرو، وهرعت وحدات من الجيش المكسيكي وخدمات الإسعاف إلى موقع الحادث.





وأظهرت لقطات فيديو من المكان أن الطائرة احترقت بأكملها تقريبا، باستثناء قمرة القيادة، ولم تصدر وزارة الدفاع المكسيكية حتى الآن أي بيان رسمي حول الحادث.

🔵 AHORA: Siete personas murieron en un accidente aéreo en el Aeropuerto de El Lencero, Emiliano Zapata cerca de Xalapa, #Veracruz. La avioneta de la Fuerza Aérea Mexicana con matrícula 3912 salió de la pista y se incendió de inmediato. pic.twitter.com/iyLvTqfxVd — PlanetaTV (@PlanetaTVmx) February 21, 2021