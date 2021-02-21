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أخبار العالم

شاهد.. مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:41 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، جراء تحطم طائرة ركاب عسكرية تابعة للقوات الجوية المكسيكية شرق البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر أمنية، قولها إن طائرة من طراز "ليرجيت" تحطمت قرب مدينة هالابا في ولاية فيراكروس، مشيرة إلى أنه كان على متنها 7 أشخاص تابعين لطاقمها وقتلوا جميعا بينهم القائد والطيار الثاني.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الطائرة اشتعلت عند هبوطها وخرجت من المدرج في مطار إل-لينسيرو، وهرعت وحدات من الجيش المكسيكي وخدمات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو من المكان أن الطائرة احترقت بأكملها تقريبا، باستثناء قمرة القيادة، ولم تصدر وزارة الدفاع المكسيكية حتى الآن أي بيان رسمي حول الحادث.
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