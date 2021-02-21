إلغاء مراكز تصحيح اللغة الإنجليزية بمنطقة قنا الأزهرية

عممت منطقة قنا الأزهرية، قرارًا على جميع الإدارات، بإلغاء مراكز تصحيح اللغة الإنجليزية في امتحانات الترم الأول.





وأصدرت منطقة قنا الأزهرية، قرارا جاء نصه "نظرا لما تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا وحفاظا على الإخوة والأخوات معلمى ومعلمات اللغة الإنجليزية، يتم إلغاء مراكز تصحيح اللغة الإنجليزية لسنوات النقل الابتدائى والإعدادى والثانوى على أن يتم التصحيح داخل كل معهد بمعرفة معلمى ومعلمات اللغة الإنجليزية بالمعهد على أن يتولى كل معلم تصحيح المرحلة التى يقوم بتدريسها أو بالتعاون مع باقى الزملاء".





وتابعت "وفى حالة عدم وجود معلم لغة انجليزية أساسى بالمعهد يتولى التصحيح المعلم المنتدب والقائم بتدريس المادة أثناء الفصل الدراسى الأول، مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل ويبلغ جميع موجهى اللغة الإنجليزية بالإدارات".





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