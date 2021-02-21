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ديني

إلغاء مراكز تصحيح اللغة الإنجليزية بمنطقة قنا الأزهرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:52 م
الغاء مراكز تصحيح
الغاء مراكز تصحيح اللغة الإنجليزية بمنطقة قنا الأزهرية
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محمد شحتة
عممت منطقة قنا الأزهرية، قرارًا على جميع الإدارات، بإلغاء مراكز تصحيح اللغة الإنجليزية في امتحانات الترم الأول.

وأصدرت منطقة قنا الأزهرية، قرارا جاء نصه "نظرا لما تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا وحفاظا على الإخوة والأخوات معلمى ومعلمات اللغة الإنجليزية، يتم إلغاء مراكز تصحيح اللغة الإنجليزية لسنوات النقل الابتدائى والإعدادى والثانوى على أن يتم التصحيح داخل كل معهد بمعرفة معلمى ومعلمات اللغة الإنجليزية بالمعهد على أن يتولى كل معلم تصحيح المرحلة التى يقوم بتدريسها أو بالتعاون مع باقى الزملاء".

وتابعت "وفى حالة عدم وجود معلم لغة انجليزية أساسى بالمعهد يتولى التصحيح المعلم المنتدب  والقائم بتدريس المادة أثناء الفصل الدراسى الأول، مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل ويبلغ جميع موجهى اللغة الإنجليزية بالإدارات".

موعد بدء أعمال لجان النظام والمراقبة والكنترول
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيد، بدء أعمال لجان النظام والمراقبة للشهادة الإبتدائية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 يوم الخميس الموافق 25 فبراير"، وتبدأ أعمال مركز التصحيح للشهادة الإبتدائية الأزهرية يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس.

كما تبدأ أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 يوم الإثنين الموافق 1 مارس، وتبدأ أعمال مراكز التصحيح للشهادة الإعدادية الأزهرية يوم الإثنين الموافق 8 مارٍس.

وتقوم اللجان بتسليم أوراق الإجابة للكنترول لإعمال شئونه ثم يقوم الكنترول بتسليم أوراق الإجابة بعد تسويتها لمركز التصحيح لإعمال شئونه نحو تصحيح الأوراق وعودتها مرة أخرى، للجنة النظام والمراقبة (الكنترول) لاستكمال أعماله.
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