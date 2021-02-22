انتشار المواقف العشوائية شكوى سكان أم بيومي بـ شبرا الخيمة

استغاث المواطن أيمن أحمد عزام ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين من انتشار مواقف الميكروباص العشوائية بمنطقة أرض أم بيومى شبرا الخيمة محافظة القليوبية وشارع أحمد عرابى..









قال في رسالته: "يعانى سكان بمنطقة أرض أم بيومى شبرا الخيمة ، بسبب الزحام الشديد وكثرة الحوادث التي تحدث بشكل يومي، مطالبا إيجاد حل للتغلب على الأزمة المرورية التى تشهدها المنطقة، من خلال إيجاد حلول بديلة لمنع التكدس اليومى الذى يبدأ من الظهيرة «وقت الذروة» وحتى الساعات الأولى من الليل بسبب تحكم سائقي السرفيس، والباعة الجائلين، وأصحاب الأكشاك المخالفة ، فى منطقة أرض أم بيومى شبرا الخيمة ما حول حركة المواطنين عليه إلى رحلة عذاب يومية فسيارات السرفيس تتكدس ما يعطل المواطنين عن الوصول إلى أعمالهم فى مواعيدهم، كما أقام الباعة الجائلون «فرشهم فى حرم الطريق»، دون أى تدخل من قبل الأجهزة التنفيذية.









وأضاف: أننا نعانى من فوضى سائقى التوك توك والمواقف العشوائية والباعة الجائلين فى منطقة أرض أم بيومى شبرا الخيمة ، فضلًا عن تعرض البنات والسيدات للتعرض للمضايقات والتحرش.





وأشار تم عمل العديد من الشكاوى ولكن دون جدوى، مطالبًا بسرعة حل هذه المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين

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