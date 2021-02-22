خطان مناعة.. أستاذ تغذية علاجية يكشف كيف يتعامل الجسم مع الفيروس

كشف الدكتور عمرو عبد المنعم، أستاذ الرعاية والتغذية العلاجية بجامعة القاهرة، تفاصيل تعامل الجسم مع أي فيروس يهاجمه، مؤكدا أن المناعة لها خطين.





وأوضح عبد المنعم، في حوار لبرنامج من مصر، المذاع عبر شاشة سي بي سي، اليوم الاثنين، أن الجسم مخلوق بخطين مناعة الأول، يعمل على القضاء على الفيروس من خلال خلية وتبرز بروتنات.





وتابع أستاذ الرعاية والتغذية العلاجية بجامعة القاهرة، أن خط المناعة الأول يعطي إشارة لخط المناعة الثاني للعمل أكثر على مواجهة الفيروس بحيث لو حدث الإصابة بالفيروس مرة أخرى مستقبلا يكون الجسم لديه معلومات عنه.



