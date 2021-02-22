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رياضة

سفير مصر في تنزانيا: «كاف» وافق على طلب سيمبا قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:04 ص
الأهلي
الأهلي
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محمد رشاد
قال محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر في تنزانيا، إن الأجواء في تنزانيا تختلف عن مثيلتها في مصر، وذلك قبل لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الرطوبة مرتفعة.

وأضاف محمد جابر أبوالوفا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إن إدارة سيمبا تقدمت بطلب لحضور 30 ألف لمباراة الأهلي وسيمبا، وتمثل 50 % من سعة الملعب الرسمية".

وأكمل: "الاتحاد الإفريقي وافق على طلب سيمبا التنزاني، بحضور 30 ألف مشجع، شرط الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي".

وواصل: "العلاقة بين مصر وتنزانيا قوية، وما تقوم به إدارة سيمبا، مجرد محاولة لحشد الجماهير، والتأثير على لاعبي الأهلي وهذا يحدث في المسابقات المحلية في تنزانيا باستمرار".

وقال: "الأهلي أجرى تدريبين أساسيين على الملاعب الفرعية، للتعود على الأجواء المناخية لأنها صعبة، ومختلفة تماما عن مصر وهناك ارتفاعات في درجات الحرارة والرطوبة".
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