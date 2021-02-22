ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل صعقًا في منزله بسوهاج

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:34 ص
مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء
مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في منزله بسوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني
لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء؛ إثر ملامسة يده أحد الأسلاك العارية بمنزله بناحية الغابات في مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (محمد. ص. ع - ٨ سنوات - تلميذ)، ويقيم بناحية الغابات دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته (حنان. م. ع - ٣٣ سنة - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية)، أفادت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل لامست يداه أحد الأسلاك العارية؛ ما أدى إلى صعقه كهربائيًا ووفاته في الحال.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بالطابق الثاني في سوهاج

استنشقا ثاني أكسيد الكربون.. مصرع زوجين أثناء استحمامهما في سوهاج

مصرع طفلة بعد اختناقها أثناء استحمامها في منزلها بسوهاج

مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء داخل ملعب رياضي في سوهاج

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء تركيبه مصباحا بمنزله في سوهاج

ترشيحاتنا

إصابة الفنانة نجلاء بدر بفيروس كورونا

صفر_تعامل_مع_تركيا.. حملة سعودية جديدة لمقاطعة المنتجات التركية

تحذيرات من ارتداء الكمامة لفترات طويلة لهذا السبب

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

سفير مصر في تنزانيا: «كاف» وافق على طلب سيمبا قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

محامي يوضح خطورة تسجيل المكالمات للغير وتداولها دون إذنه.. فيديو

Advertisements

الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

لماذا أوصى رسول الله بناته بقراءة سورة الواقعة في صلاة الفجر؟.. لـ10 أسباب

شحنة جديدة من لقاح كورونا تصل مصر اليوم.. الطب الوقائي: تعاقدنا على 100 مليون جرعة

استعدوا.. طقس سيئ يضرب البلاد اليوم وهذه حقيقة عاصفة القرش

مكافاة نهاية الخدمة ومد سن التعاقد لما بعد الـ 60.. 6 مفاجآت فى قانون العمل الجديد

السعودية تبدأ تجنيد النساء في الجيش وتعلن شروط ألتحاقها

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

هل يرى الميت أهله المتوفين قبله ؟.. 15 مشهدا من حياة الموتى في القبور لا يعرفها الأحياء

عزيزي المواطن الأخير لا يمكن إعادتك للأرض.. قصة مأساوية لـ رائد فضاء اختفت دولته

بعد إطلاق أسماء عائلة زوجها على الشوارع.. إقالة مديرة تنظيم كفر شكر وإحالتها للنيابة الإدارية

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو