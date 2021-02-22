مصرع طفل صعقًا في منزله بسوهاج

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء؛ إثر ملامسة يده أحد الأسلاك العارية بمنزله بناحية الغابات في مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (محمد. ص. ع - ٨ سنوات - تلميذ)، ويقيم بناحية الغابات دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.





وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته (حنان. م. ع - ٣٣ سنة - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية)، أفادت بأنه أثناء لهو نجلها المذكور بالمنزل لامست يداه أحد الأسلاك العارية؛ ما أدى إلى صعقه كهربائيًا ووفاته في الحال.





وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







