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أخبار العالم

بايدن يوقد الشموع لاقتراب وفيات كورونا بالولايات المتحدة من نصف مليون

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /الاثنين /بالوقوف دقيقة صمت حدادًا وإيقاد الشموع لاقتراب وصول أعداد الوفيات بين الأمريكيين من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 500 ألف حالة.

وقال البيت الأبيض إن هذه المناسبة ستضم جيل بايدن السيدة الأولى وكامالا هاريس نائبة الرئيس وزوجها دوج إمهوف ، ومن المقرر أن يلقي بايدن بكلمة للترحم على أرواح الضحايا.

يذكر أنه منذ شهر من الآن ، وقبل يوم واحد من توليه السلطة ، كان بايدن قد توجه إلى نصب لينكولن التذكاري بواشنطن للحداد على وصول أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا في بلاده إلى حوالي 400 ألف حالة.

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