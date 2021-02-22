ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:46 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
تتجه أنظار جماهير وعشاق الأهلي عصر غد الثلاثاء لمتابعة مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في إطار مباراة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعه الـ 3 عصرا وتذاع عبر قناة "بي ان سبورتس".

وكانت مصادر خاصة كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل شهدتها المحاضرة الفنية التي عقدها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع لاعبيه داخل معسكر الإقامة بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد إن موسيماني فاجأ لاعبيه بإعلان القوام الرئيسي للتشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيمبا التنزاني بعد ظهر الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وأضافت المصادر ان موسيماني كشف عن أن محمد الشناوي سيكون في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكانت المفاجأة في الدفع بالثلاثي أليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومعهم محمود كهربا وجونيور اجايي ووالتر بواليا.

وأوضحت المصادر أن موسيماني قرر وضع محمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمود وحيد على دكة البدلاء.


وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المران الرئيسي بملعب جيمخانا في تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا. 

وشهد مران الفريق الأحمر الرئيسي 4 مشاهد مهمة وهي:

1- أزمة ملعب التدريب
حرص بيتسو موسيماني المدير الفني على تأخير بدء مران الفريق الجماعي اليوم حتى إصلاح جانب من أرضية ملعب جيمخانا الذي تقام عليه تدريبات الفريق في تنزانيا، وقام بيتسو موسيماني ومعه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، باستدعاء مسؤولي ملعب جيمخانا لإصلاح الجانب غير المستوى من أرضية ملعب المران؛ حرصا على سلامة اللاعبين. 
 
2- مروان محسن
شارك مروان محسن، في جزء من المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب جيمخانا في تنزانيا ظهر اليوم، ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن مروان شارك في التدريبات البدنية وفقرات التدريبات بالكرة بشكل طبيعي في بداية المران. 

وأضاف: «الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني فضل عدم مشاركة اللاعب في التقسيمة؛ حرصا على سلامته، وحتى لا تتجدد إصابته، حيث ستكون عودته بشكل تدريجي للمشاركة في التقسيمة». 

وأتم أبو عبلة: «إراحة اللاعب من المشاركة في التقسيمة اليوم تؤهله بشكل أفضل وأكثر جاهزية للمشاركة في المران الرئيسي غدا».

3- محمود كهربا
عقد بيتسو موسيماني، جلسة قصيرة مع محمود كهربا، لاعب وسط الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم بعد ظهر الأحد على ملعب جيمخانا في تنزانيا، وحرص موسيماني خلال الاجتماع مع كهربا على توجيه بعض التعليمات الفنية المحددة للاعب قبل انطلاق التقسيمة. 

4- السفير المصري 
حرص محمد جابر أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا  وطاقم السفارة على حضور مران الأهلي الأحد على ملعب جيمخانا في دار السلام، وكان في استقبالهم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا.

وحرص الدماطي على توجيه الشكر باسم مجلس إدارة النادي الأهلي للسفير المصري في تنزانيا محمد جابر أبو الوفا على ما يقدمه من دعم دائم لبعثة الفريق حتى قبل وصولها إلى تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في المباراة المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. كواليس مران الأهلي الأول في تنزانيا استعدادا لـ سيمبا

موسيماني يخصص محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب المران

موسيماني يُؤخر انطلاق مران الأهلي بسبب أرضية ملعب «جيمخانا»

موسيماني يجتمع بالجهاز المعاون على هامش مران الأهلي في تنزانيا

استعدادا لمواجهة سيمبا .. مروان محسن يشارك في جزء من المران الجماعي لـ الأهلي

4 مشاهد في مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.. صور

ترشيحاتنا

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-2-2021

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

طارق سليمان: إمكانات محمد الشناوي أكبر من الدوري المصري.. وهذا سبب تصريحاتي أنه أفضل من نوير

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

بشرى سارة بشأن فعالية لقاح فايزر

Advertisements

طارق سليمان: ابني بيشحت مباراة علشان يلعب في الأهلي.. وأفضل خروجه للإعارة

أخبار الرياضة.. عمرو الصفتي: محمد صلاح بيجري وخلاص.. طارق سليمان: ابني بيشحت ماتش فى الأهلي .. ورمضان صبحي يتصدر مواقع التواصل.. وميدو ينتقد الزمالك

علاء نبيل: متعجب من استبعاد ديانج في الأهلي.. ودور أفشة سينعدم أمام سيمبا في هذه الحالة

عمرو الصفتي: كنت أفضل مدافع في مصر.. والأهلي أصعب من واجهته

ميدو: اقتراح بيع قمصان الزمالك للتجديد لـ ساسي لا يليق.. وأخشى على النادي من خطأ ليدز في إنجلترا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تعليق مثير من أمير مرتضى على تأخر رحلة الزمالك للسنغال

طارق سليمان: إمكانات محمد الشناوي أكبر من الدوري المصري.. وهذا سبب تصريحاتي أنه أفضل من نوير

سفير مصر في تنزانيا: «كاف» وافق على طلب سيمبا قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

موعد قرعة مجموعات الكونفيدرالية 2021 والقنوات الناقلة.. اليوم

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في كأس مصر والقنوات الناقلة

بونتيس: محمد صلاح الأفضل بعد ميسي ورونالدو.. وليفربول يعاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو