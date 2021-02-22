بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن وليد سليمان

بات وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي ، قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تحسن حالته، وبدء المرحلة الأخيرة من التأهيل التي تستغرق 15يوما.





وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن وليد سليمان حصل على حقنة بلازما منذ أسبوع تقريبا، وهناك تحسن كبير في التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له اللاعب في وقت سابق.





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وأضاف أن وليد سليمان سينتظم في التدريبات الجماعية بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي والتأهيل البدني الذي يخضع له اللاعب حاليا، ويستمر لمدة١٥يوما.





ويخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام فريق سيمبا، بطل تنزانيا، في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.