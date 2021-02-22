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اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 22-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:52 ص
أسعار الاسمنت و الحديد
أسعار الاسمنت و الحديد اليوم الاثنين
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هاجر رزق
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 22-2-2021،حيث استقرت أسعار الأسمنت في معظم الشركات وانخفضت ٩ جنيهات في "أسمنت سيناء" مع استقرار في أسعار الحديد.


وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 815 جنيها للطن، ومصر للأسمنت قنا 745 جنيها للطن، والسويدي 810 جنيهات للطن، وسجل في حلوان 810 جنيهات للطن، كما سّجل أسمنت أسيوط سعر 785 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 750 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أما بالنسبة لأسعار الحديد اليوم، فسجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.
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