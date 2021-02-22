تعرف على أسعار بيع وشراء الريال السعودي اليوم الاثنين 22-2-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 22 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا...الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11جنيه للشراء و4.19جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.16جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.15جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا...الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.11جنيه للشراء و4.19جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.