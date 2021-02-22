الذهب ينهار.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين.. والسر

الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.





وعن سر انخفاض سعر الذهب ، فأكد الخبراء أن سعر الذهب انخفض بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بواقع أربع نقاط أساس إلى 1.25% وهو أعلى مستوى منذ مارس فيما تخطى نظيره لأجل 30 عام مستوى 2%.



