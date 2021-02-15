لليوم الثاني.. الذهب مستقر في نهاية التعاملات





وثبت سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 682 جنيها على مدار اليوم وأمس.





ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 796 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس.





وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 910 جنيهات.





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين الذهب نحو 531 جنيها.







وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6368 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.3 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 909.714 ألف جنيه.



