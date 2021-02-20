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اقتصاد

الذهب مستقر في نهاية تعاملات اليوم.. اعرف التفاصيل

السبت 20/فبراير/2021 - 04:21 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مصر بدون أي تغيير منذ أمس الجمعة وحتي نهاية تعاملات اليوم السبت، وذلك علي مستوي محلات الصاغة.

ووصل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 894 جنيها .
بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 782 جنيها .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 670 جنيها .

فيما بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 521 جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6256 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.8 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 893.714 ألف جنيه.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه
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