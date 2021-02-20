الذهب مستقر في نهاية تعاملات اليوم.. اعرف التفاصيل





ووصل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 894 جنيها .

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 782 جنيها .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 670 جنيها .





فيما بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 521 جنيها .





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6256 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.8 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 893.714 ألف جنيه.



