ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عيار 21 بقيمة 782 جنيها.. استقرار أسعار الذهب فى ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:01 م
ذهب
ذهب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا خلال ختام  تعاملات اليوم الجمعة  19 فبراير 2021، حيث بلغ سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا في مصر 782 جنيهًا للجرام، وذلك دون مصنعية، وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس توداي. 

أسعار الذهب:
وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم  19 فبراير 2021 في مصر. 

- سعر جرام الذهب عيار 24 :
استقر سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 894 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرا في مصر. 

اقرأ أيضًا:

- سعر جرام الذهب عيار 21 :
استقر  سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 782 جنيهات، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 :
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعرا يبلغ 670 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعا بالوجه البحري.

- سعر الجنيه الذهب اليوم :
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6256 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.

سعر أوقية الذهب :
فيما سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 26820 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب :
سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 894 ألف جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام من عيار 24.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميا خلال التعاملات الآن نحو 1760 دولار .

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد آخر تراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021

سعر الذهب اليوم الخميس 4 فبراير 2021

عيار 21 يسجل 788 جنيها.. استمرار تراجع سعر الذهب بتعاملات الجمعة

عيار 21 يسجل 796 جنيها.. الذهب يستعيد جزءا من خسائره بختام تعاملات الأسبوع

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات فى مستهل التعاملات وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام

ترشيحاتنا

الأزمة تشتعل فى الزمالك ..وكيل اللاعبين يكذب عبدالله جمعة

5 علامات غير عادية تشير لارتفاع نسبة السكر في الجسم

حقوق إنسان النواب: تامر أمين يسير فى الاتجاه المضاد للدولة المصرية

الزمالك يهزم الطيران ويلحق بالأهلي في قمة ترتيب دوري محترفي اليد

بفستان حرير.. درة تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

لكمة في المعدة تودي بحياة طفل.. والأم وعشيقها وراء القضبان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

دون أدوية.. علاج الزكام والكحة في يوم واحد

زلة لسان أنهت برنامجه.. تامر أمين الإعلامي الجريء بين الاعتذار والتحقيق