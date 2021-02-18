ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 18 فبراير 2021

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 18 فبراير 2021 بعد تراجعها أمس بقيمة 10 جنيهات وفقًا لآخر تحديث موقع gold price today.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا ما بين 779 و 777 جنيهًا.


وبلغ سعر الجرام عيار 24 الأعلى سعرًا ما بين 888 و 890 جنيها.
ووصل سعر الجرام عيار 18 ما بين 664 و 665 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6285 جنيها.
وبلغ سعر الذهب عالميا 1795.27 دولار للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب تتراجع بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم 16-12-2020

سعر الذهب فى ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

سعر الذهب اليوم الأحد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20-12-2020

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20-12-2020

ترشيحاتنا

الكشف عن دولة تقف وراء هجوم أربيل بكردستان العراق

الآن الطعام والشراب عليه مادة الذهب.. رغد صدام حسين تكشف عن أسلحة أبيها الذهبية

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري

لماذا قرر وزير التعليم التحدث للرأي العام في السادسة من مساء اليوم؟| تفاصيل

أحقادهم مريضة.. ابنة صدام حسين تتهم إيران بإعدام والدها

أخبار الرياضة.. غضب أهلاوي عارم تجاه مدحت شلبي.. الأحمر يتفوق على الزمالك بـ 97 مركزا .. ميسي إلى باريس سان جيرمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يكتشف إصابته بسرطان نادر بعد تشخيص خاطئ

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري