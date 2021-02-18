سعر الذهب اليوم الخميس 18 فبراير 2021

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 18 فبراير 2021 بعد تراجعها أمس بقيمة 10 جنيهات وفقًا لآخر تحديث موقع gold price today.
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا ما بين 779 و 777 جنيهًا.
وبلغ سعر الجرام عيار 24 الأعلى سعرًا ما بين 888 و 890 جنيها.
ووصل سعر الجرام عيار 18 ما بين 664 و 665 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6285 جنيها.
وبلغ سعر الذهب عالميا 1795.27 دولار للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.