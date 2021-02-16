ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رغم الفلانتين .. استقرار أسعار الذهب اليوم 16-2-2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:02 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
Advertisements
محمد يحيي
شهدت اسعار الذهب في مصر  استقرارا علي مدار اليومين الماضيين وحتي بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021،علي مستوي محلات الصاغة، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب " فلاتين داي".

وثبت سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 682 جنيها  علي مدار اليوم .

اقرأ أيضا:
ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 796 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس .

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 910 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين الذهب نحو 531 جنيها

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6368 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.3 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 909.714 ألف جنيه.
وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

استقرار الذهب في ختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 796 جنيها

سعر الذهب اليوم 7-2-2021

عيار 21 بـ796.. استقرار أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم 7 فبراير 2021

4 جنيهات زيادة في أسعار الذهب.. اعرف التفاصيل

سعر الذهب اليوم 9-2-2021

ترشيحاتنا

تكفير ذنوب .. سيدة تجرد أطفالها من ملابسهم وتغطسهم في الجليد

تعرف على مواصفات وأسعار مازدا 3 موديل 2021.. صور

الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ أسابيع

غلق شارع البطل أحمد عبد العزيز جزئيا .. تفاصيل

موعد مباراة لايبزيج ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

نتيجة قياسية.. تاريخ مواجهات الأهلي والمريخ ومشوار الفريقين في النسخة الحالية من دوري الأبطال

Advertisements

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

يقع فيه الكثيرون.. الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل خصوصا في شهر رجب

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

فضل قراءة سورة يس بعد الفجر

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

الرئيس السيسي يفتتح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.. اليوم

مروة عيد عبدالملك تدافع عن نفسها أمام حملات التنمر وتتهم قناة الزمالك

يا فرحة ما تمت .. رصاص الغيرة يصيب عريسا في الزفة

في ذكرى ميلاد سمير وحيد.. ماذا قال ابنه رامي عنه؟

أخبار التوك شو .. أحمد موسى: بريطانيا تمنح الإقامة لإرهابي حاول اغتيال رئيس وزراء مصر.. محمد منير يفجر مفاجأة عن حفلته في إسرائيل.. وأحمد السقا عن السرب: هتشوفوا مفاجأة في الفيلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار مازدا 3 موديل 2021.. صور

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها