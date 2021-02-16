رغم الفلانتين .. استقرار أسعار الذهب اليوم 16-2-2021





وثبت سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 682 جنيها علي مدار اليوم .





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ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 796 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس .





وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة بين أعيرة الذهب نحو 910 جنيها .





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين الذهب نحو 531 جنيها





