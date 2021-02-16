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اقتصاد

اقتصاد سوريا.. جرام الذهب يرتفع 3 آلاف ليرة في السوق المحلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:00 م
جرام الذهب
جرام الذهب
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قسم الاقتصاد
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم 16 فبراير 2021، داخل الأسواق السورية، من عيار 21 ثلاثة آلاف ليرة سورية في السوق المحلية اليوم مقارنة بسعره يوم أمس، وذلك بحسب وكالة أنباء سورسا الرسمية "سانا".

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق ، فقد سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 170 ألف ليرة مبيعًا و169500 ليرة للشراء فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 145714 ليرة مبيعًا و145214 ليرة للشراء.

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وطلبت الجمعية من الحرفيين التقيد بالتسعيرة التي تصدر عنها موضحة أن أي سعر آخر ليس صحيحًا محذرة من أن أي حرفي يقوم ببيع أعلى من التسعيرة سيتحمل المساءلة القانونية.

وعلى صعيد آخر، بدأت في السويداء عمليات زراعة محصول الحمص للأصناف الربيعية وفق خطة إجمالية تبلغ مساحتها 30918 هكتارًا.

وذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح اليوم أن عمليات الزراعة تبدأ في المناطق الغربية والشمالية للمحافظة وتمتد لباقي المناطق تباعًا وتستمر حتى شهر نيسان وذلك حسب كميات الأمطار الهاطلة.

ولفت حامد إلى أن محصول الحمص يعد من المحاصيل الرئيسة بالمحافظة حيث تحتل المرتبة الأولى على مستوى سورية بالمساحة المزروعة والإنتاج.

يذكر أن أغلبية أصناف الحمص المزروعة ربيعية وتزرع بعلًا.
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