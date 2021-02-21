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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 21-2-2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:58 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا لليوم الثالث علي التوالي وتحديدا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-2-2021، وذلك على مستوي محلات الصاغة.

وصل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 894 جنيهًا.
بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 782 جنيهًا.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 670 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 521 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6256 جنيهًا وأوقية الذهب نحو 27.8 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 893.714 ألف جنيه.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
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