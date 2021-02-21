أسعار الذهب اليوم 21-2-2021

شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا لليوم الثالث علي التوالي وتحديدا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-2-2021، وذلك على مستوي محلات الصاغة.





وصل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 894 جنيهًا.

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 782 جنيهًا.





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 670 جنيهًا.





فيما بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 521 جنيهًا.





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6256 جنيهًا وأوقية الذهب نحو 27.8 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 893.714 ألف جنيه.





وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.



