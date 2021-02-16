ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 16-2-2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا على مدار اليومين الماضيين وحتى بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 16-2-2021، على مستوى محلات الصاغة.


وثبت سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 682 جنيها على مدار اليوم.

 

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا إلى 796 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس.


وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 910 جنيهات.

 

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين الذهب نحو 531 جنيها.

 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6368 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.3 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 909.714 ألف جنيه.


وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.


كما أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استقرار الذهب في ختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 796 جنيها

سعر الذهب اليوم 7-2-2021

عيار 21 بـ796.. استقرار أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم 7 فبراير 2021

4 جنيهات زيادة في أسعار الذهب.. اعرف التفاصيل

سعر الذهب اليوم 9-2-2021

عيار 21 بـ805.. الذهب يرتفع 7 جنيهات فى منتصف تعاملات الثلاثاء

ترشيحاتنا

وسط ترقب كبار أوروبا.. ألابا يعلن عن وجهته المقبلة في مؤتمر صحفي

دهست شخصا تحت عجلات سيارتها .. النيابة تخلي سبيل سيدة اقتحمت مقهى بالعاشر

والد فاطمة ضحية سفاح الجيزة للمحكمة: كنوز الدنيا متعوضش موت بنتي

هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح ؟.. لهما 6 أوقات لا يعرفها الكثيرون

في ذكرى ميلاد سمير وحيد.. ماذا قال ابنه رامي عنه؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما