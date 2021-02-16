أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 16-2-2021

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا على مدار اليومين الماضيين وحتى بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 16-2-2021، على مستوى محلات الصاغة.









وثبت سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 682 جنيها على مدار اليوم.









ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا إلى 796 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس.









وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة الذهب نحو 910 جنيهات.









وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين الذهب نحو 531 جنيها.









وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6368 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.3 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 909.714 ألف جنيه.









وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.









كما أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.