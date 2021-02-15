أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-2-2021 في مصر
الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:02 ص
الذهب
اسعار الذهب اليوم الاثنين 15-2-2021 في مصر شهدت استقرارا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21 ، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 794 جنيها اليوم الاثنين 15-2-2021 ، بعد أن انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 778 جنيها بنهاية نوفمبر الماضي ، بينما سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي. ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب. سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 794 جنيها للجرام بدون مصنعية.
سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
سعر جرام الذهب عيار 24
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 907 جنيها.
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وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 832 جنيها وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 794 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
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بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 28,221 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 6,352 جنيها بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 907,429 جنيها
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وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.