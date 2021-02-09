بايدن وكورونا.. توضيح برلماني لسبب الهبوط التاريخي في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر هبوطا غير متوقع مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020.









وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 794 جنيها يوم الاثنين 8-2-2021، بعد أن انخفض إلى 778 جنيها بنهاية نوفمبر الماضي، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع الماضي 810 جنيها، بينما سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي.









وحول هذا الموضوع، قال النائب علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس االنواب، إن ارتفاع أو انخفاض الذهب غير مرتبط بأي عوامل مصرية، مشيرا إلى أن سعره مرتبط بالبورصات العالمية، مثل أسعار الحديد التي ارتفعت لـ 4 آلاف جنيه خلال شهرين دون أي مبرر أو إنذار يحذر من ارتفاعها.









وأكد الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع سعر الدولار لا يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب بل المؤثر الخامات الرئيسة التي تدخل في تصنيعه، موضحا أنه لا يوجد متحكم في أسعاره.









وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه لاقتصاديات الدول العظمى تأثير أيضا على السعر مثل الصين وأمريكا، لافتا إلى أن فيروس كورونا أثار حالة من عدم اليقين والثبات في السوق.









من جانبه، قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة سابقا، إنه بعد فوز بايدن بالرئاسة كان هناك حالة من التخبط في أسواق الذهب، مما أثر على انخفاض سعره، مؤكدا أن سوق الذهب في مصر مرتبطة بالسوق العالمية.









وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن سعر الذهب متوقع ارتفاعه الفترة القادمة، بعد التذبذب الذي حدث به نظرا لوجود مافيا متحكمة به.