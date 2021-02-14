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عيار 24 يسجل 909 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 14-2-2021

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:43 ص
ذهب
ذهب
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نورهان رأفت
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد 14 - 2 -2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 909 جنيهات للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 795 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 681 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6368جنيها.


فى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
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