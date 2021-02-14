ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عيار 21 بـ 796 جنيها .. تعرف على سعر الذهب في مصر خلال الفلانتين

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:02 م
ذهب
ذهب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 14 فبراير 2021، الموافق لذكرى عيد الحب العالمى "الفلانتين"، حيث بلغ سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا في مصر 796 جنيهًا للجرام، وذلك دون مصنعية، وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس توداي. 

أسعار الذهب :
وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم  14 فبراير 2021 في مصر. 

- سعر جرام الذهب عيار 24 :
استقر سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 910 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرا في مصر. 

اقرأ أيضًا:

- سعر جرام الذهب عيار 21 :
استقر  سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 796  جنيهات، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 :
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعرا يبلغ 682 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعا بالوجه البحري.

- سعر الجنيه الذهب اليوم :
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6448 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.

سعر أوقية الذهب :
فيما سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27300 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب :
سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 910  ألف جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام من عيار 24.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميا خلال التعاملات الآن نحو 1806 دولارات.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 788 جنيها.. استمرار تراجع سعر الذهب بتعاملات الجمعة

عيار 21 يسجل 796 جنيها.. الذهب يستعيد جزءا من خسائره بختام تعاملات الأسبوع

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات فى مستهل التعاملات وعيار 21 يسجل 802 جنيه للجرام

عيار 21 بـ805.. الذهب يرتفع 7 جنيهات فى منتصف تعاملات الثلاثاء

بعد الارتفاع 7 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

ترشيحاتنا

بتدخل من الوزير.. انفراجة في أزمة الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا عسكريًا بالبحر الأحمر

أول تعليق لـ بريطانيا بعد تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الثلاثاء والأربعاء المقبلين

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب