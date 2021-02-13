ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

السبت 13/فبراير/2021 - 04:46 م
سعر الذهب
سعر الذهب
Advertisements
محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مصر بدون اي تغيير منذ أمس الجمعة وحتي ختام تعاملات اليوم السبت دون عيار 21 الأشهر في سوق الذهب و الذي ارتفع وحده بمقدار جنيه واحد علي الأكثر لدي محلات الصاغة.

وسجل سعر جرام عيار 24 الأغلي فئة في سوق الذهب نحو 910 جنيها بدون أي تغيير منذ  أمس.

اقرأ أيضا:

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر بين أعيرة الذهب نحو 796 جنيها مقابل 795 جنيها أمس بزيادة جنيه واحد.

بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 682 جنيها  بدون أي تغيير منذ  أمس.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 531 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6368 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.3 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 909.714 ألف جنيه.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 796 جنيها.. الذهب يستعيد جزءا من خسائره بختام تعاملات الأسبوع

استقرار الذهب في ختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 796 جنيها

سعر الذهب اليوم 7-2-2021

عيار 21 بـ796.. استقرار أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم 7 فبراير 2021

19 جنيها تراجعا في سعر الذهب خلال فبراير 2021

تراجع 19 جنيها خلال أسبوع.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-2-2021

ترشيحاتنا

كونوا مستعدين.. بيل جيتس يحذر من وباء آخر

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

غفلني ولمس أماكن حساسة.. تحقيقات النيابة مع مندوب مبيعات بشركة شهيرة من ضحايا طبيب الأسنان الشهير

سر الصورة الحزينة.. ماذا حدث في غرفة ملابس الأهلي بعد ضربة جزاء مروان محسن؟

تحذيرات من تعرض إيران لموجة رابعة من فيروس كورونا

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟

رسميا.. طرح ستروين C3 اير كروس فيس ليفت موديل 2021.. صور