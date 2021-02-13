استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

وسجل سعر جرام عيار 24 الأغلي فئة في سوق الذهب نحو 910 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس.





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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر بين أعيرة الذهب نحو 796 جنيها مقابل 795 جنيها أمس بزيادة جنيه واحد.





بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 682 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس.





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 531 جنيها.



