استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

استقرت اسعار الذهب في مصر بدون اي تغيير منذ أمس الجمعة وحتي ختام تعاملات اليوم السبت دون عيار 21 الأشهر في سوق الذهب و الذي ارتفع وحده بمقدار جنيه واحد علي الأكثر لدي محلات الصاغة.
وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.
كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
وسجل سعر جرام عيار 24 الأغلي فئة في سوق الذهب نحو 910 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس.
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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر بين أعيرة الذهب نحو 796 جنيها مقابل 795 جنيها أمس بزيادة جنيه واحد.
بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 682 جنيها بدون أي تغيير منذ أمس.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 531 جنيها.
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6368 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.3 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 909.714 ألف جنيه.
وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.
كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.