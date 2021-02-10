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أخبار العالم

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وهبوط الدولار..تفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:41 ص
ارتفاع جنوني في أسعار
ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وهبوط الدولار
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سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتحوم قرب ذروة أسبوع التي بلغها في الجلسة السابقة، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بعد أن تراجع الدولار وزادت الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية.

وصعدت الأسعار في التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1842.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0716 بتوقيت جرينتش. 

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير إلى 1848.40 دولار أمس الثلاثاء وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1845.30 دولار.

وهبط الدولار إلى قرب أدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "مع استقرار العوائد الأمريكية، يتحرك الذهب عكسيا مع الدولار هذه ليست مسألة متعلقة بالذهب لكنها متعلقة بضعف الدولار".

ومن المتوقع تمرير مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الكونجرس على الرغم من معارضة الجمهوريين للقيمة.

وأضاف هالي "أرقام التضخم الأمريكية مبعث خطر كبير" مضيفا أن "الرقم الأعلى قد يسبب ارتفاعا قويا في الأمد القصير للدولار الأمريكي ويدفع الذهب للانخفاض".

 ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير بحلول الساعة الـ 1330 بتوقيت جرينتش.

ويعزز ارتفاع التضخم الذهب، لكنه يرفع -أيضا- عوائد سندات الخزانة؛ ما يزيد بدوره تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

ويترقب المستثمرون -الآن- خطابا يلقيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قبل مناسبة افتراضية لنادي نيويورك الاقتصادي بحلول الساعة الـ 1900 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغ البلاتين أعلى مستوياته منذ فبراير 2015 عند 1208.50 دولار وارتفع في أحدث تعاملات 2.43 %  إلى 1203.24 دولار.

ويقول محللون، إن تعافي الاقتصاد العالمي بجانب مسعى بايدن لدعم الطاقة الخضراء قد يدفعان سوق البلاتين لتسجيل عجز هذا العام.

وربحت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 %  إلى 27.32 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 2323.35 دولار.
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