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أخبار العالم

هبوط أسعار الذهب وتعافي الدولار| تفاصيل

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:19 ص
الذهب
الذهب
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سمر صالح
انخفض الذهب اليوم الخميس إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بلغه في الجلسة السابقة، وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1837.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ساعات الصباح، بعد أن بلغ أعلى مستوى في ما يزيد عن أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1837.40 دولار.

وقالت "مارجريت يانج" الاستراتيجية لدى "ديلي فيكس"، أن "الدولار انتعش من المستوى المتدني الذي سجله يوم الأربعاء. يفرض ذلك بعض الضغط على المعادن النفيسة. كما يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار".

وأضافت يانج أن الذهب خسر أيضا بعض الدعم إذ أظهرت بيانات أمريكية أن التضخم لن يرتفع كثيرا مستقبلا.

وجاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير، أقل بكثير من المتوقع. ويعد الذهب تحوطا في مواجهة التضخم.

وأكد "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خطاب أمس الأربعاء الحاجة لسياسة مالية، وقال إن الوقت ليس ملائما للتركيز على مسائل الدين الاتحادي.

ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات تمرير مشروع قانون للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 % إلى 1244.84 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة منذ فبراير 2015 عند 1250 دولارا أمس الأربعاء.

وتراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 % إلى 26.86 دولار ونزل البلاديوم 0.6 % إلى 2340.94 دولار.
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