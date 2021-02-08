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اقتصاد

ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وراء تراجع الذهب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:15 م
تعاملات الذهب
تعاملات الذهب
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ولاء عبد الكريم
قال كريم راغب، مدير عام مجموعة سبائك، إن إرتفاع الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية كانت من أهم أسباب الضغوط على سعر الذهب خلال الاسبوع الذي تراجع فيه ثلاث جلسات تداول مستمرة في آخر أربع جلسات تداول من الأسبوع الماضي.




وتابع خلال التقرير الاسبوعي لمجموعة سبائك عن الذهب والمعادن الثمينة أن هنالك عاملا مهما تترقبه الأسواق وهو حزم التحفيز الاقتصادي من الإدارة الأمريكية الجديدة من غير المتوقع أن يحدث هذا قبل شهر مارس 2021 ولكن يظل هذا العامل محل اهتمام المتداولين في سوق المعادن".

وحول الفضة، ذكر تقرير مركز أبحاث سبائك بدبي ، أن تداول الفضة الأسبوع الماضي عند أعلي مستوى له منذ ثمانية أعوام  وارتفع سعر أوقية الفضة إلى 29.4 دولار للأونصة وهو المستوى الأعلى للفضة منذ العام 2013.


ارجع التقرير الارتفاع الى الدخول الجماعي لصغار المتداولين لشراء الفضة إضافة إلى العوامل الأساسية التي تعزز من الطلب على المعدن الأبيض جراء التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية ودخول الفضة في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية إضافة إلى السيارات الكهربائية مما يعني أن الطلب على الفضة سوف يكون مدعوما بطلب حقيقي غير مضاربي لاستخدامها في القطاع الصناعي.

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