ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 21 بـ 804 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم 10-2-2021.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:38 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
ياسمين القصاص
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأربعاء 10 - 2 -2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 917 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 804 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 685 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6440 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 809 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-12-2020

عيار 21 يسجل 818 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-12-2020

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 26 - 12 - 2020

عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 28-12-2020

عيار 18 يسجل 707 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020

عيار 18 يسجل 712 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-12-2020

ترشيحاتنا

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

أمطار ورياح نشطة.. تنبيه هام من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

معجزة.. لحظة نجاة سائق شاحنة بأعجوبة بعد سقوطه من أعلى جسر.. فيديو

تحرك عاجل من مجلس الشيوخ الأمريكي ضد نظام أردوغان

بعد تلقيها لقاح كورونا.. روان بن حسين: شكرًا لقيادة الإمارات

هالة فاخر تلتقي شيرين بمنطقة الحزام الأخضر في بيت العيلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو

شاهد.. شيفروليه بولت 2022 الكهربائية قبل تدشينها