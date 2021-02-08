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اقتصاد

4 جنيهات زيادة في أسعار الذهب.. اعرف التفاصيل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:54 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، إلى 4 جنيهات في الجرام الواحد كسعر متوسط في سوق الذهب  بالمقارنة بما كان عليه قيمة المعدن الأصفر في محلات الصاغة أمس.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 684 جنيها مقابل 681 جنيها أمس بزيادة بلغت 3 جنيهات.

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ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشار بين الذهب نحو 798 جنيها مقابل793 جنيها  أمس بزيادة تبلغ 5 جنيهات.

فيما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي بين أعيرة الذهب نحو 912 جنيها في الجرام الواحد مقابل 908 جنيها أمس بفارق 4 جنيهات .

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني بين فئة الذهب نحو 532 جنيها مقابل 529 جنيها أمس بفارق 3 جنيهات.

وعلي صعيد متصل بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6384 جنيها  وأوقية الذهب نحو 28.4 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 912 ألف جنيه.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب،  في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
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